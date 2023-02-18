Генерал, командующий США и коалиции по войнам в Афганистане и Ираке, и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что ВСУ смогут отбросить российские войска еще дальше этим летом, в зависимости от поставок оружия и стратегии.
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Генерал назвал ключевой момент в контрнаступлении ВСУ
Можно заставить врага сыпаться и, в идеале, упасть – и это возможно этим летом, по крайней мере, локально. И, надеюсь, достаточно, чтобы перерезать тот сухопутный мост, который Россия установила, что позволяет им соединяться с Крымом вдоль юго-восточного побережья Украины,
– подчеркнул он.
По его словам, после этого можно начать изоляцию Крыма, а именно снизить его роль узла материально-технического обеспечения, а затем разделить российские силы. Петреус убежден, что если разрушить мост через Керченский пролив, то россияне будут действительно изолированы.
По словам Петреуса, рост российских потерь приведет к тому, что в какой-то момент Кремль вынужден будет признать шаткость своего положения на фронте.
Экс-директор ЦРУ упомянул о мастерстве украинских военных
Генерал выделил мастерство украинских военных, которые проходят учения по пользованию западным оружием. Он подчеркнул, что ВСУ делают это с поразительной скоростью.
Отчеты западных коллег сводятся к тому, что украинцы моментально все усваивают. Они заканчивают в первый день в полдень, а вы на втором, и им приходится очень сильно ускорять тренировки. И даже когда они возвращаются в казарму после очень длинного тренировочного дня, они читают инструкции. Они хотят вернуться в бой, вернуться к защите своих семей,
– добавил Петреус.
Возвращение Крыма станет "красной линией" для Путина
- Попытка Украины вернуть Крым может стать красной линией для Владимира Путина и привести к более "широкому" ответу России. Так считает госсекретарь Энтони Блинкен. Однако он не уточнил, что именно подразумевает говоря "более широкого" ответа.
- Блинкен заявил, что внимание Вашингтона направлено на то, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба, преимущественно на Востоке.