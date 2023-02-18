Генерал, командувач США та коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, і ексдиректор ЦРУ Девід Петреус заявив, що ЗСУ зможуть відкинути російські війська ще далі цього літа, в залежності від поставок зброї і стратегії.

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Генерал назвав ключовий момент у контрнаступі ЗСУ

Можна змусити ворога сипатися і, в ідеалі, впасти – і це можливо цього літа, принаймні, локально. І, сподіваюся, достатньо, щоб перерізати той сухопутний міст, який Росія встановила, що дозволяє їм з'єднуватися з Кримом уздовж південно-східного узбережжя України,

– наголосив він.

За його словами, після цього можна почати ізоляцію Криму, а саме – знизити його роль вузла матеріально-технічного забезпечення, а потім розділити російські сили. Петреус переконаний, що якщо зруйнувати міст через Керченську протоку, то росіяни будуть дійсно ізольовані.

За словами Петреуса, зростання російських втрат призведе до того, що в якийсь момент Кремль змушений буде визнати хиткість свого становища на фронті.

Ексдиректор ЦРУ згадав про майстерність українських військових

Генерал виокремив майстерність українських військових, які проходять навчання щодо користування західною зброєю. Він наголосив, що ЗСУ роблять це з вражаючою швидкістю.

Звіти західних колег зводяться до того, що українці моментально все засвоюють. Вони закінчують в перший день опівдні, а ви на другому, і їм доводиться дуже сильно прискорювати тренування. І навіть коли вони повертаються до казарми після дуже довгого тренувального дня, вони читають інструкції. Вони хочуть повернутися в бій, повернутися до захисту своїх сімей,

– додав Петреус.

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