Так вважає держсекретар Ентоні Блінкен. Однак, він не уточнив, що саме має на увазі кажучи "ширшої" відповіді.

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Російський президент вважає Крим повністю частиною Росії, а не України, і не хотів би, щоб півострів вирвали з його пазурів – хоча це саме те, що він зробив з Україною майже десять років тому,

– йдеться у статті.

Наголошують, що відтоді республіканська та демократична адміністрації неодноразово заявляли, що "Крим – це Україна".

Наразі зусилля зосередженні на Сході

За інформацією видання, у приватній розмові держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що увага Вашингтона спрямована на те, щоб допомогти Україні просунутися туди, де точиться боротьба, переважно на Сході.

Спроби України повернути окупований Крим стануть для президента Росії "червоною лінією", яка може призвести до більш широкої реакції Москви,

– заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Цей прогноз він озвучив після того, як журналісти запитали, чи готові США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету щодо повернення своєї території, захопленої російськими окупантами.

Також видання цитує джерела, які заявили, що рішення про те, куди йти в наступ і що повертати під контроль, ухвалює виключно влада України, а не США.

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