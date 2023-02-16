Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, деокупація Мелітопольщини – це чудова можливість рухатися далі на шляху до повернення захоплених земель України.
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Стратегічне значення Мелітополя
Сергій Грабський розповів, що саме Мелітополь є найбільш доступною та ефективною ціллю для виконання завдань із визволення нашої території включно із автономною республікою Крим в ході однієї операції.
"З визволенням Мелітополя фактично розвалюється таке поняття як Південний фронт противника", – наголосив він.
На його думку, як тільки в Мелітополі знову замайорить український прапор, далі можна противника "нарізати як ковбасу". Це створить передумови для подальшого звільнення багатостраждального Маріуполя та виходу на підступи до Ростова.
З визволенням Мелітополя можна буде просто включати секундомір і відраховувати той термін, який буде вираховуватися місяцями щодо звільнення Криму,
– пояснив він.
Грабський зосередив увагу, якщо умовно Мелітополь стане українським вже влітку, то можна говорити про святкування Нового року на мисі Херсонес в Севастополі.
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На скільки реалістичними є плани
Військовий експерт повідомив, що противник чудово розуміє, що отримає поразку, тому намагається створити певні оборонні лінії, діючи так само як і в Херсоні.
"Оборонні лінії мають сенс тільки в тому випадку, якщо вони забезпечені відповідною кількістю військ, озброєнням, бойовою технікою, боєприпасами та матеріальними засобами", – наголосив він.
На його думку, окупанти можуть будувати все, що завгодно, але втримати це буде значно складніше. До того ж ЗСУ активно долучаються до того, щоб плани противника не були реалізовані.
Ми постійно і невпинно ведемо роботу по знищенню місць зосередження особового складу, баз і складів противника, які розгортаються в цій зоні, командних пунктів,
– розповів Грабський.
За його словами, в окупованій частині Херсонської області росіяни просто фізично не спроможні забезпечити достатню кількість військ, щоб утримати ситуацію під контролем у цьому напрямку. Не має противник успіхів і біля Вугледару, що є ключем до Мелітополя.
"Ми маємо всі підстави заявляти, що є абсолютно свідомі та чіткі перспективи, що саме Мелітополь може стати нашою наступною ціллю в питання визволення наших територій", – пояснив він.
ЗСУ працюють над цим і неодмінно виженуть російських окупантів із території України.
Новини з окупованого Мелітополя
- Напередодні артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка південніше Зеленого Гаю.
- Окупанти завезли в захоплений Мелітополь невідомих російських суддів для судилища над українцями. Росіяни влаштували судилище над українкою, яка відправила гроші на допомогу українським військовим.
- Також мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські військові чіпляються до дівчат-підлітків. Місцеві жителі спостерігали за ситуацією, коли окупанти довели до сліз молоду жінку в центрі міста.
- 10 лютого в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів. Місцеві повідомляють про "бавовну".
- За інформацією місцевих ЗМІ, спочатку пролунало два вибухи. Потім серія – схоже на детонацію. Зазначають, що "все чули мешканці Нового Мелітополя". Ймовірно, що вибухи були за містом.