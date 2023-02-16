Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, деоккупация Мелитопольщины – это отличная возможность двигаться дальше на пути к возвращение захваченных земель Украины.
Смотрите также Хорошо охраняли, – Федоров рассказал, что ВСУ уничтожили уникальную российскую машину РЭБ "Палантин-К"
Стратегическое значение Мелитополя
Сергей Грабский рассказал, что именно Мелитополь является наиболее доступной и эффективной целью для выполнения задач по освобождению нашей территории, включая автономную республику Крым в ходе одной операции.
"С освобождением Мелитополя фактически разваливается такое понятие как Южный фронт противника", – подчеркнул он.
По его мнению, как только в Мелитополе снова развеется украинский флаг, дальше можно противника "нарезать как колбасу". Это создаст предпосылки для дальнейшего освобождения многострадального Мариуполя и выхода на происки Ростова.
С освобождением Мелитополя можно будет просто включать секундомер и отсчитывать тот срок, который будет исчисляться месяцами по освобождению Крыма,
– объяснил он.
Грабский заострил внимание, если условно Мелитополь станет украинским уже летом, то можно говорить о праздновании Нового года на мысе Херсонес в Севастополе.
Сергей Грабский рассказал, когда можно ожидать освобождения Крыма: смотрите видео
Насколько реалистичны планы
Военный эксперт сообщил, что противник прекрасно понимает, что получит поражение, поэтому пытается создать определенные оборонительные линии, действуя так же, как и в Херсоне.
"Оборонительные линии имеют смысл только в том случае, если они снабжены соответствующим количеством войск, вооружением, боевой техникой, боеприпасами и материальными средствами", – подчеркнул он.
По его мнению, оккупанты могут строить все, что угодно, но удержать это будет гораздо сложнее. К тому же, ВСУ активно приобщаются к тому, чтобы планы противника не были реализованы.
Мы постоянно и неустанно ведем работу по уничтожению мест сосредоточения личного состава, баз и складов противника, разворачивающихся в этой зоне, командных пунктов,
– рассказал Грабский.
По его словам, в оккупированной части Херсонской области россияне просто физически не в состоянии обеспечить достаточное количество войск, чтобы удержать ситуацию под контролем в этом направлении. Не имеет противник успехов и у Угледара, являющегося ключом к Мелитополю.
"У нас есть все основания заявлять, что есть абсолютно сознательные и четкие перспективы, что именно Мелитополь может стать нашей следующей целью в вопросе освобождения наших территорий", – пояснил он.
ВСУ работают над этим и непременно выгонят российских кафиров с территории Украины.
Новости из оккупированного Мелитополя
- Накануне артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожили колонну русских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленой Рощи.
- Оккупанты завезли в захваченный Мелитополь неизвестных российских судей для судилища над украинцами. Россияне устроили судилище над украинкой, отправившей деньги на помощь украинским военным.
- Также мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что русские военные пристают к девушкам-подросткам. Местные жители наблюдали за ситуацией, когда оккупанты довели до слез молодую женщину в центре города.
- 10 февраля в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. Местные сообщают о "хлопке".
- По информации местных СМИ, сначала раздались два взрыва. Затем серия – похоже на детонацию. Отмечают, что "все слышали жители Нового Мелитополя". Вероятно, что взрывы были за городом.