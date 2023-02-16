Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, деоккупация Мелитопольщины – это отличная возможность двигаться дальше на пути к возвращение захваченных земель Украины.

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Стратегическое значение Мелитополя

Сергей Грабский рассказал, что именно Мелитополь является наиболее доступной и эффективной целью для выполнения задач по освобождению нашей территории, включая автономную республику Крым в ходе одной операции.

"С освобождением Мелитополя фактически разваливается такое понятие как Южный фронт противника", – подчеркнул он.

По его мнению, как только в Мелитополе снова развеется украинский флаг, дальше можно противника "нарезать как колбасу". Это создаст предпосылки для дальнейшего освобождения многострадального Мариуполя и выхода на происки Ростова.

С освобождением Мелитополя можно будет просто включать секундомер и отсчитывать тот срок, который будет исчисляться месяцами по освобождению Крыма,

– объяснил он.

Грабский заострил внимание, если условно Мелитополь станет украинским уже летом, то можно говорить о праздновании Нового года на мысе Херсонес в Севастополе.

Сергей Грабский рассказал, когда можно ожидать освобождения Крыма: смотрите видео

Насколько реалистичны планы

Военный эксперт сообщил, что противник прекрасно понимает, что получит поражение, поэтому пытается создать определенные оборонительные линии, действуя так же, как и в Херсоне.

"Оборонительные линии имеют смысл только в том случае, если они снабжены соответствующим количеством войск, вооружением, боевой техникой, боеприпасами и материальными средствами", – подчеркнул он.

По его мнению, оккупанты могут строить все, что угодно, но удержать это будет гораздо сложнее. К тому же, ВСУ активно приобщаются к тому, чтобы планы противника не были реализованы.

Мы постоянно и неустанно ведем работу по уничтожению мест сосредоточения личного состава, баз и складов противника, разворачивающихся в этой зоне, командных пунктов,

– рассказал Грабский.

По его словам, в оккупированной части Херсонской области россияне просто физически не в состоянии обеспечить достаточное количество войск, чтобы удержать ситуацию под контролем в этом направлении. Не имеет противник успехов и у Угледара, являющегося ключом к Мелитополю.

"У нас есть все основания заявлять, что есть абсолютно сознательные и четкие перспективы, что именно Мелитополь может стать нашей следующей целью в вопросе освобождения наших территорий", – пояснил он.

ВСУ работают над этим и непременно выгонят российских кафиров с территории Украины.

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