О взрывах в Мелитополе сообщил мэр Иван Федоров. Об этом он написал в телеграме.

Достойно внимания Террор усиливается: мэр Мелитополя дал ключевой совет жителям оккупированных территорий

Что известно о "хлопке" в Мелитополе

В Мелитополе и районе громко! Жители сообщают о взрывах! Выясняем подробнее. Беспокойной вам ночи, оккупанты!

– написал он в сети.

Впоследствии он добавил, что Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов. Федоров отметил, что мощность прилетов такова, что окна ходят ходуном.

По информации местных СМИ, сначала раздались два взрыва. Затем серия – похоже на детонацию. Отмечают, что "всё слышали жители Нового Мелитополя". Вероятно, что взрывы за городом.

Какая ситуация в Мелитополе: последние новости