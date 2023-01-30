В эфире телемарафона "Единые новости" мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал об очередной проблеме российских захватчиков в Мелитопольском районе. Об этом пишет 24 Канал.
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Россияне с мая не могут починить мост
Железнодорожный мост вблизи села Светлодолинское Мелитопольского района является важной частью логистической артерии "Мелитополь – Токмак – Черниговка – Донбасс".
С начала оккупации в марте 2022 года российские захватчики использовали этот мост для поставки тяжелого вооружения и военной техники на фронт.
Но в мае с мостом "что-то случилось" – он значительно просел. Россияне пытались его починить, но тщетно. По состоянию на конец января его до сих пор невозможно использовать.
В конце 2022 года "устал" еще один важный мост
- В середине декабря 2022 года внезапно "устал" автомобильный мост, который соединял Мелитополь и Константиновку.
- Этот мост – один из стратегически важных. Ведь именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления.
- Как рассказывали сами российские захватчики, ВСУ ударили по опорам моста.
- 30 января Федоров сообщил, что этот путепровод оккупанты так и не починили.