В эфире телемарафона "Единые новости" мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал об очередной проблеме российских захватчиков в Мелитопольском районе. Об этом пишет 24 Канал.

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Россияне с мая не могут починить мост

Железнодорожный мост вблизи села Светлодолинское Мелитопольского района является важной частью логистической артерии "Мелитополь – Токмак – Черниговка – Донбасс".

С начала оккупации в марте 2022 года российские захватчики использовали этот мост для поставки тяжелого вооружения и военной техники на фронт.

Но в мае с мостом "что-то случилось" – он значительно просел. Россияне пытались его починить, но тщетно. По состоянию на конец января его до сих пор невозможно использовать.

В конце 2022 года "устал" еще один важный мост