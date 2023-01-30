В ефірі телемарафону "Єдині новини" мер Мелітополя Іван Федоров розповів про чергову проблему російських загарбників у Мелітопольському районі. Про це пише 24 Канал.

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Росіяни з травня не можуть полагодити міст

Залізничний міст поблизу села Світлодолинське Мелітопольського району є важливою частиною логістичної артерії "Мелітополь – Токмак – Чернігівка – Донбас".

З початку окупації у березні 2022 року російські загарбники використовували цей міст для постачання важкого озброєння і військової техніки на фронт.

Але у травні з мостом "щось трапилось" – він значно просів. Росіяни намагались його полагодити, проте марно. Станом на кінець січня його досі неможливо використовувати.

Наприкінці 2022 року "втомився" ще один важливий міст