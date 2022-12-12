Чергова бавовна в окупантів

На окупованих територіях знову щось підірвалося. Так, вибухи чули щонайменше у трьох населених пунктах Запорізької області.

Недавно У Мелітополі гаряче: понад 10 гучних вибухів чули у всіх районах міста

Про ймовірну ефективну роботу ЗСУ розповів мер Мелітополя. Однак він одразу й підкреслив, що це – не офіційні дані. Тож про те, скільки окупантів стали "хорошими росіянами" та яку смертоносну техніку вдалося знищити – залишається лише гадати.

Чекаємо підтвердження від Генштабу,

– написав він.