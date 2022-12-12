Навіть окопи не допомагають росіянам ховатись від Збройних Сил та "бавовни", що все частіше цвіте на окупованих теренах. Зокрема сьогодні, 12 грудня, ЗМІ повідомили, що у Мелітопольському районі було ліквідовано ще одне лігво окупантів, яке вони облаштували просто-таки у школі.
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Скільки росіян стали "200-ми" внаслідок прильоту
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи пролунали у селі Майське в одній з місцевих шкіл. За попередньою інформацією, на момент прильоту у будівлі навчального закладу було близько 150 військових Росії, однак інформація уточнюється.
Окрім того, гаряче у Мелітополі було 10 грудня. Понад 10 гучних вибухів чули місцеві у самому районному центрі. Цікаво, що сталося це у день, коли було день народження у гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького. Вочевидь, українська армія вирішила організувати "святкові салюти" для окупантів на честь такого свята. Згодом мер населеного пункту Іван Федоров підтвердив "бавовну" та показав наслідки прильотів.