Навіть окопи не допомагають росіянам ховатись від Збройних Сил та "бавовни", що все частіше цвіте на окупованих теренах. Зокрема сьогодні, 12 грудня, ЗМІ повідомили, що у Мелітопольському районі було ліквідовано ще одне лігво окупантів, яке вони облаштували просто-таки у школі.

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Скільки росіян стали "200-ми" внаслідок прильоту

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи пролунали у селі Майське в одній з місцевих шкіл. За попередньою інформацією, на момент прильоту у будівлі навчального закладу було близько 150 військових Росії, однак інформація уточнюється.

Удари по окупантах напередодні Як повідомляють місцеві медіа, вчора, 11 грудня, ЗСУ також ліквідували базу окупантів на території ТОВ "Політехніка" в районі села Пологи, що у Запорізькій області. Черговий візит "бавовнятка" до окупантів став можливим завдяки точній роботі підрозділу розвідки "Бандерлоги" ССО. Водночас в операції брала участь артилерія ЗСУ, яка влучно і швидко відпрацювала по ворогові. Власне, близько 13:00 українські розвідники відстежили військове угруповання загарбників. А вже о 15:00 після серії прильотів почав підійматися густий чорний дим над "Політехнікою".

Окрім того, гаряче у Мелітополі було 10 грудня. Понад 10 гучних вибухів чули місцеві у самому районному центрі. Цікаво, що сталося це у день, коли було день народження у гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького. Вочевидь, українська армія вирішила організувати "святкові салюти" для окупантів на честь такого свята. Згодом мер населеного пункту Іван Федоров підтвердив "бавовну" та показав наслідки прильотів.