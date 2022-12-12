Даже окопы не помогают россиянам прятаться от Вооруженных Сил и "хлопка", что все чаще цветет на оккупированных территориях. В частности, сегодня, 12 декабря, СМИ сообщили, что в Мелитопольском районе было ликвидировано еще одно логово оккупантов, которое они обустроили прямо в школе.

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Сколько россиян стали "200-тимы" в результате прилета

Местные телеграм-каналы сообщают, что взрывы прогремели в селе Майское в одной из местных школ. По предварительной информации, к моменту прилета в здании учебного заведения было около 150 военных России, однако, информация уточняется.

Удары по оккупантам накануне Как сообщают медиа, вчера, 11 декабря, ВСУ также ликвидировали базу оккупантов на территории ООО "Политехника" в районе села Пологи, что в Запорожской области. Очередной визит "бавовнятка" к оккупантам стал возможным благодаря точной работе подразделения разведки "Бандерлоги" ССО. В то же время в операции принимала участие артиллерия ВСУ, которая метко и быстро отработала по врагу. Собственно, около 13:00 украинские разведчики отследили военную группировку захватчиков. А уже в 15.00 после серии прилетов начал подниматься густой черный дым над "Политехникой".

Кроме того, горячо в Мелитополе было 10 декабря. Более 10 громких взрывов слышали местные жители в самом районном центре. Интересно, что произошло это в день, когда был день рождения у гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого. Очевидно, украинская армия решила организовать "праздничные салюты" для оккупантов в честь такого праздника. Впоследствии мэр населенного пункта Иван Федоров подтвердил "хлопок" и показал последствия прилетов.