Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Раніше повідомлялось про те, що Арестович назвав мету ударів ЗСУ по окупантах у Мелітополі.

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Блокпост у Новобогданівці

Федоров зазначив, що окупанти визнали Мелітополь своїм головним містом на Півдні, своїм найголовнішим логістичним центром. Це демонструє, що Мелітополь – це ключ до визволення Півдня. Тут відбулось 3 події. Перша з них – на блокпосту у Новобогданівці, що на шляху з Мелітополя до Запоріжжя, розстріляли росіян.

Хтось з них загинув, когось доставили до лікарні. Це було виконано нашими силами спротиву, нашими партизанами. Уявіть собі, у яку небезпеку це виконувалось,

– зауважив міський голова Мелітополя.

Федоров про цікаві подробиці з окупованого Мелітополя: дивіться відео

Знищення радарів у Семенівці й удар по комплексу відпочинку росіян

Він продовжив, що щось сталось з радарами, які були в південній частині Мелітополя поблизу селища Семенівка. Ці радари більше не можуть працювати. Також був знищений один із комплексів, на базі якого проживали декілька підрозділів.

"Там проживав, як вони називають, інтелект росіян – це ФСБшники, що безпосередньо працювали з базами даних, комп'ютерами. Їх було буквально 3 – 4 особи. На базі цього комплексу досить часто жили й зупинялись осетинці", – наголосив Федоров.

За його словами, в Мелітополі взагалі є 7 окремих груп росіян на території Мелітополя та Мелітопольщини. Це війська, росгвардія, поліція, розвідка, зовнішня розвідка, кадирівці й осетинці. Між собою вони в конкуренції, й це досить важливо. Загалом, головний висновок з цього всього – є десятки вбитих, які більше не зможуть воювати проти України, є сотні поранених.

На півдні Мелітополя є як мінімум 3 військові бази росіян. Одна з них на території колишнього заводу, одна на базі церкви, одна на території відпочинкового комплексу. Вони 3 місяці говорили, що перебувають там, бо це місце добре захищене ППО, туди не може нічого прилетіти, але щось сталося. Головна мета, яку вдалось досягти 10 грудня – росіяни зрозуміли, що немає безпечного місця на території Мелітопольщини,

– підкреслив міський голова Мелітополя.

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