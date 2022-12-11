Під час прямого ефіру російський опозиційний діяч Марк Фейгін запитав радника ОП Олексія Арестовича про ситуацію в Мелітополі. Арестович зазначив, що "робота по місту йде прямо зараз".

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Чому Мелітополь важливий для окупантів

За словами радника ОП, Мелітополь – це ключ до оборони Півдня. Місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом. Через нього проходить вся логістика окупантів, яка пов'язує російські сили на правому березі Херсонщини і аж до кордону з Росією в районі Маріуполя.

Якщо падає Мелітополь – падає вся оборона Півдня,

– сказав Арестович.

Після деокупації міста, за словами радника, українські військові вийдуть на кордон із Кримом. Він зазначив, що після такого "Маріуполь буде вовтузитись, але недовго".

Ситуація в Мелітополі: що відомо