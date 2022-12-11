Во время прямого эфира российский оппозиционный деятель Марк Фейгин спросил советника ОП Алексея Арестовича о ситуации в Мелитополе. Арестович отметил, что "работа по городу идет прямо сейчас".
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Почему Мелитополь важен для оккупантов
По словам советника ОП, Мелитополь – это ключ к обороне Юга. Город является самым большим промышленным и транспортным узлом. Через него проходит вся логистика оккупантов, связывающая российские силы на правом берегу Херсонщины и вплоть до границы с Россией в районе Мариуполя.
Если падает Мелитополь – падает вся оборона Юга,
– сказал Арестович.
После деоккупации города, по словам советника, украинские военные выйдут на границу с Крымом. Он отметил, что после такого "Мариуполь будет барахтаться, но недолго".
Ситуация в Мелитополе: что известно
- ВСУ разбили по меньшей мере 20 группировок российских войск. Речь идет о частях оккупантов в Мелитополе, Ясном, Михайловке, Веселом, Родах и т.д. По меньшей мере, 1200 захватчиков больше никогда не смогут воевать против Украины.
- Кроме этого, вблизи Мелитополя, в селе Терпение, украинские защитники 2 декабря снова ударили по скоплению оккупантов. По информации мэра, было десятки убитых и раненых, привезенных в мелитопольские больницы.
- Вблизи райцентра также уничтожили 2 казармы захватчиков. Их разместили в школе села Ясное и дома культуры в поселке Мирное.
- В свою очередь, 3 декабря горячо было уже в районе Михайловки – о взрывах сообщили местные жители. В Плодородном, что в 20 километрах от Михайловки, что-то детонировало. Люди слышали взрывы и автоматные очереди.