Об этом 24 каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Ранее сообщалось о том, что Арестович назвал цель ударов ВСУ по оккупантам в Мелитополе.

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Блокпост в Новобогдановке

Федоров отметил, что оккупанты признали Мелитополь своим главным городом на Юге, своим самым главным логистическим центром. Это демонстрирует, что Мелитополь – ключ к освобождению Юга. Здесь произошло 3 события. Первая из них – на блокпосту в Новобогдановке, на пути из Мелитополя в Запорожье, расстреляли россиян.

Кто-то из них погиб, кого-то доставили в больницу. Это было исполнено нашими силами сопротивления, нашими партизанами. Представьте себе, в какую опасность это выполнялось,

– заметил городской голова Мелитополя.

Федоров об интересных подробностях из оккупированного Мелитополя: смотрите видео

Уничтожение радаров в Семеновке и удар по комплексу отдыха россиян

Он продолжил, что случилось с радарами, которые были в южной части Мелитополя близ поселка Семеновка. Эти радары больше не могут работать. Также был уничтожен один из комплексов, на базе которого проживало несколько подразделений.

"Там проживал, как они называют, интеллект россиян – это ФСБшники, непосредственно работавшие с базами данных, компьютерами. Их было буквально 3 – 4 человека. На базе этого комплекса довольно часто жили и останавливались осетинцы", – подчеркнул Федоров.

По его словам, в Мелитополе вообще есть 7 отдельных групп россиян на территории Мелитополя и Мелитопольщины. Это войска, росгвардия, полиция, разведка, внешняя разведка, кадыровцы и осетинцы. Между собой они находятся в конкуренции, и это достаточно важно. В общем, главный вывод из этого всего – десятки убитых, которые больше не смогут воевать против Украины, есть сотни раненых.

На юге Мелитополя есть как минимум 3 военных базы россиян. Одна из них на территории бывшего завода, одна на базе церкви, одна на территории комплекса отдыха. Они 3 месяца говорили, что находятся там, потому что это место хорошо защищено ПВО, туда не может ничего прилететь, но что-то произошло. Главная цель, которую удалось достичь 10 декабря – россияне поняли, что нет безопасного места на территории Мелитопольщины,

– подчеркнул городской голова Мелитополя.

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