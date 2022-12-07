Новые подробности рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона. Как оказалось, взрыв произошел из-за попытки ликвидировать коллаборанта Волыка.
Кстати В оккупированном Токмаке ликвидировали коллаборанта, занимавшего должность "руководителя милиции"
Детали взрыва возле дома Волыка
Как стало известно, самодельное взрывное устройство заложили на электроопоре уличного освещения, которое располагалось в 8 метрах от подъезда Волыка.
Федоров рассказал, что Николай Волык – это депутат районного совета от фракции ОПЗЖ. Ранее коллаборант сотрудничал с предателем Ильей Кивой и пытался ретранслировать его лозунги.
Волык дружил с Кивой / фото "РИА-Мелитополь"
Но когда в Мелитополь зашли захватчики, Волык пытался найти свое место в оккупационных властях и открыть бизнес-потоки. Сначала он руководил базой отдыха в Кирилловке, а затем – вывозом зерна.
Оккупанты сейчас в панике и убирают коллаборантов. Такая тенденция была уже в Херсоне,
– отметил Федоров.
Какая сейчас ситуация в Мелитополе
- В Мелитополе коллаборанты и оккупанты предлагают вознаграждение за партизан – 500 тысяч рублей. Это примерно 8 тысяч долларов.
- 24 ноября в Мелитополе раздались 5 взрывов. Федоров сообщил, что пострадало скопление россиян на аэродроме.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что в Мелитополе пропала трансляция российских пропагандистских телеканалов.
- Жители Мелитополя сообщают, что видели 18 ноября в городе грузовики с телами мертвых оккупантов. Их увезли в сторону оккупированного Крыма.