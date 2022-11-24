Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. Мэр города также прокомментировал эту информацию.

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В Мелитополе раздались мощные взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе примерно в 18:50 прогремели 5 мощных взрывов. По словам местных жителей, их хорошо слышали в:

центре города,

Песчаном,

Новом и других окрестных селах.

Взрывы раздавались где-то с юга. Удивительно, но оккупанты пока никак не прокомментировали эту информацию. В их телеграмм-каналах даже не было сообщений о работе "мощной российской ПВО".

В Мелитополе снова не хороший вечер для ра**стов! Жители сообщат о по меньшей мере 3 мощных взрывах в южной части города. Уточняем подробности,

– написал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Позже он добавил, что, по предварительной информации, произошло попадание в аэродром.

"Точечное поражение скопления врага в Мелитополе", – сообщили в телеграмм-канале monitor.

Кроме этого, по информации местных СМИ, в селе Днепровка Васильевского района примерно полтора часа были слышны звуки детонации боеприпасов.

Что происходит в Мелитополе: последние новости

По информации местных изданий, российские оккупанты живут в гостиницах. В частности, офицерам приглянулись "TRIO", что на улице Гоголя, 107. Более того, некоторые коллаборанты на этом довольно-таки неплохо зарабатывают.

Однако об этих прихотях россиян знают украинские защитники. В частности, 28 октября прилетело в отель "Алиса", где часто находились оккупанты и предатели.

Силы сопротивления продолжают работать и в Мелитопольском районе. 19 ноября городской голова сообщил, что в селе Мироновка сожгли российский флаг вместе с домом культуры.

А вот 15 ноября Мелитополь в очередной раз посетил "хлопок". Утром прогремел взрыв возле дома, где, по предварительной информации, проживает местный коллаборант – один из депутатов Мелитопольского городского совета, сотрудничавший с оккупационными властями.

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