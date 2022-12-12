Очередная "бавовна" в оккупантов

На оккупированных территориях снова что-то взорвалось. Так, взрывы слышали по меньшей мере в трех населенных пунктах Запорожской области.

Недавно В Мелитополе горячо: более 10 громких взрывов слышали во всех районах города

О возможной эффективной работе ВСУ рассказал мэр Мелитополя. Однако он сразу и подчеркнул, что это не официальные данные. Так что о том, сколько оккупантов стали "хорошими россиянами" и какую смертоносную технику удалось уничтожить – остается только гадать.

Ждем подтверждения от Генштаба,

– написал он.