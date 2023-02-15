Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, украинским защитникам удалось ликвидировать редкую боевую машину россиян.
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ВСУ поджарили врага у Мелитополя
Иван Федоров сообщил, что 15 февраля 128 горно-штурмовая бригада ВСУ успешно уничтожила рашистский новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" в районе временно оккупированной Васильевки.
По его словам, эта техника достаточно уникальна и по-настоящему ценна для оккупантов.
Рашисты достаточно хорошо всегда охраняют такие специализированные машины,
– подчеркнул он.
Впрочем, это не помешало ВСУ отработать по цели.
К тому же Федоров пояснил, что именно благодаря РЭБ "Палантин" россияне пытались ослепить украинских защитников и влияли на беспрепятственность связи.
Иван Федоров рассказал, какие точные удары ВСУ наносят по оккупантам на Запорожском направлении: смотрите видео
Россиян становится меньше
Иван Федоров сосредоточил внимание на том, что это не единственные потери врага на территории временно оккупированной Мелитопольщины.
"Наши героические Вооруженные Силы уничтожают на расстоянии рашистов", – рассказал он.
По его словам, украинские военные также нанесли удар по колонне бронетехники, которая шла из Мелитополя в Васильевку. Оккупанты пытались обеспечить подкрепление на Запорожской линии столкновения, впрочем, ВСУ опередили их намерения.
Полностью подтверждается мнение о том, что наши Вооруженные Силы точно видят, что одним из приоритетных направлений является освобождение временно оккупированной Запорожской области,
– сосредоточил внимание руководитель Мелитополя.
Он убежден, что для достижения лучшего результата в борьбе с врагом следует всячески помогать нашим ВСУ.
Новости из оккупированного Мелитополя
- Накануне артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожили колонну русских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленой Рощи.
- Оккупанты завезли в захваченный Мелитополь неизвестных российских судей для судилища над украинцами. Россияне устроили судилище над украинкой, отправившей деньги на помощь украинским военным.
- Также мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что русские военные пристают к девушкам-подросткам. Местные жители наблюдали за ситуацией, когда оккупанты довели до слез молодую женщину в центре города.
- 10 февраля в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. Местные сообщают о "хлопке".
- По информации местных СМИ, сначала раздались два взрыва. Затем серия – похоже на детонацию. Отмечают, что "все слышали жители Нового Мелитополя". Вероятно, что взрывы были за городом.