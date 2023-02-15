Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 15 февраля.

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Отмечают, что, несмотря на значительные потери, противник не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью оккупационные войска существенно сосредоточили усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

11 ударов по позициям россиян

Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Наши защитники на Восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 3 района сосредоточения живой силы противника и 2 его склада боеприпасов.

Главное о ситуации по всем направлениям фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и вооруженных сил России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск.

В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Вражеское огневое влияние испытали районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области и Гранов, Красное, Волчанск, Землянки, Рублено, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине.

Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории России по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Крахмальное, Чернещину Харьковской области; Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Краснопоповку на Луганщине и Терны, Новоселовку, Спорное, Раздолевку и Степное Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, среди них – Николаевка, Васюковка, Белогоровка, Веселое, Дубово-Василовка, Бахмут, Ступочки, Курдюмовка, Дружба и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 14 населенных пунктов, в том числе Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения претерпели районы более 15 населенных пунктов, в частности, Темировка, Малиновка, Червоное, Чаривное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Запорожское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львово, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Оккупанты изъяли плавсредства у местных на Херсонщине

В Новой Каховке Херсонской области, по данным Генштаба, оккупанты обыскивают частные усадьбы местного населения с целью изъятия плавательных средств, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций.