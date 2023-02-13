І ці випадки – непоодинокі. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Важливо У Мелітополі росіяни влаштували судилище над жінкою, яка відправила донат на ЗСУ
Окупанти чіпляються до дівчат-підлітків у Мелітополі
Я зустрічався з дітьми, які виїхали. Одна дівчинка, якій 16 років, сказала, що вона виїхала по тій простій причині, що кадировці та інші російські військові почали приставати до дітей 16 – 17 років. Це той факт, що я почув від нашої дівчинки, що виїхала з тимчасової окупації,
– розповів Федоров.
Окрім цього, місцеві повідомляли, що нещодавно машина з осетинами зупинилася прямо на зупинці громадського транспорту і загарбники почали чіплятися до молодої жінки, яку довели до сліз.
"Це було внизу на ринку. Там через припарковані машини і так не проїхати, а ці своєю "ду*ою" перекрили дорогу. Стоїть уже затор із невеликої вантажівки, маршрутки і трьох легкових – чекають, коли осетини "нафліртуються", – зазначив очевидець.
Ситуація у Мелітополі: останні новини
- Напередодні артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка південніше Зеленого Гаю.
- Окупанти завезли в захоплений Мелітополь невідомих російських суддів для судилища над українцями. Росіяни влаштували судилище над українкою, яка відправила гроші на допомогу українським військовим.
- 10 лютого в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів. Місцеві повідомляють про "бавовну".
- За інформацією місцевих ЗМІ, спочатку пролунало два вибухи. Потім серія – схоже на детонацію. Зазначають, що "все чули мешканці Нового Мелітополя". Ймовірно, що вибухи були за містом.