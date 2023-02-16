Так считает госсекретарь Энтони Блинкен. Однако он не уточнил, что именно подразумевает говоря "более широкого" ответа.

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Российский президент считает Крым полностью частью России, а не Украины, и не хотел бы, чтобы остров вырвали из его когтей – хотя это именно то, что он сделал с Украиной почти десять лет назад,

– говорится в статье.

Отмечают, что с тех пор республиканская и демократическая администрации неоднократно заявляли, что "Крым – это Украина".

В настоящее время усилия сосредоточены на Востоке

По информации издания, в частном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что внимание Вашингтона направлено на то, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба, преимущественно на Востоке.

Попытки Украины вернуть оккупированный Крым станут для президента России "красной линией", которая может привести к более широкой реакции Москвы,

– заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Этот прогноз он озвучил после того, как журналисты спросили, готовы ли США помочь Украине реализовать ее долгосрочную цель возвращения своей территории, захваченной российскими оккупантами.

Также издание цитирует источники, заявившие, что решение о том, куда идти в наступление и что возвращать под контроль, принимают исключительно власти Украины, а не США.

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Украина планирует вернуть Крым