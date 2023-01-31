Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, сейчас Россия будет сосредоточена на оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.
Важно Украина сможет вернуть Крым: Залужный назвал условие
Крым могут вернуть в 2023 году
Буданов подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы к этому лету Крым вернулся домой. На вопрос журналистов, толкнет ли деоккупация полуострова Владимира Путина к применению ядерного оружия, глава ГУР ответил, что нет.
Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится,
– отметил он.
Буданов добавил, что Россия – это страна, от которой можно ожидать многого, но не "откровенного идиотизма". Он считает, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению страны-агрессора, а к ее распаду.
Деоккупация Крыма: что известно
- Валерий Залужный заявил, что Украина вернет Крым, если продвинется на несколько километров вглубь фронта.
- Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины. По его словам, Украина не будет в безопасности пока российские военные на Крымском полуострове.
- К тому же, генерал Бен Ходжес убежден, что Украина к осени сможет вернуть Крым. В определенных условиях россияне могут оказаться на полуострове в безвыходном положении.
- Недавно Кирилл Буданов рассказал, что Крым будет возвращен комбинированным путём: и силой, и дипломатией. По его словам, без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках.
- Россияне готовятся к обороне Крыма и перебрасывают туда военную технику. В сети опубликовали соответствующие фото и видео.
- Кстати, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что временно оккупированный полуостров станет природным котлом для российской армии. Всем войскам, которые туда заходили, не удавалось нормально покинуть Крым.