Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, сейчас Россия будет сосредоточена на оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

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Буданов подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы к этому лету Крым вернулся домой. На вопрос журналистов, толкнет ли деоккупация полуострова Владимира Путина к применению ядерного оружия, глава ГУР ответил, что нет.

Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится,

– отметил он.

Буданов добавил, что Россия – это страна, от которой можно ожидать многого, но не "откровенного идиотизма". Он считает, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению страны-агрессора, а к ее распаду.

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