Так, українські захисники дочекаються поки окупаційне військо виснажиться. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Де та коли ЗСУ почнуть контрнаступ

Ймовірно, це буде через кілька тижнів. Тобто до кінця лютого російські військові підійматимуть градус наступальних дій, а вже в березні почнуть "здуватися". Відтак, коли в окупантів буде певний брак озброєння – наші воїни почнуть контрнаступальні дії.

Збройні Сили України розпочнуть наступальні дії десь у березні. Це не буде Донецький напрямок, бо наступати на Донецький кряж ми не будемо. Ймовірно, це буде Луганський та Запорізький напрямки,

– припустив військовий експерт.

На його думку, українські бійці можуть розпочати контрнаступальні дії у такий спосіб:

почати контрнаступ на Луганському напрямку;

здійснювати контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку;

одночасно піти у контрнаступ на обох напрямках.

Світан припустив, де та коли ЗСУ почнуть контрнаступ: дивіться відео

Полковник ЗСУ підкреслив, що для наших бійців буде правильно починати контрнаступ, коли ворог виснажиться. Так, можемо очікувати відповідних новин вже у березні – квітні 2023 року.

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