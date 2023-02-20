Впрочем, об этом мы сможем узнать со временем. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.
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Контрнаступление ВСУ без и с ракетами ATACMS
Военный обозреватель смоделировал два сценария контрнаступления Вооруженных Сил Украины – без и с дальнобойными ракетами ATACMS. Так, если мы берем действие HIMARS, то сейчас украинские воины могут бить из Херсона на 82 километра.
То есть снаряды могут долетать примерно до поселка Чаплинка Херсонской области, немного не долетая до Крымского перешейка. В то же время, если применять управляемые бомбы GLSDB на 150 километров, которые нам уже обещали поставить, то ВСУ смогут доставать до северных частей полуострова Крым.
А теперь удвоим это расстояние и мы увидим до каких районов Крыма будут доставать условные ATACMS, если мы когда-нибудь их получим,
– отметил военный обозреватель.
По его мнению, наше государство получит ракеты повышенной дальности, если не от Соединенных Штатов, то от Великобритании. Так, британский премьер Риши Сунак во время Мюнхенской конференции 17 – 19 февраля подчеркнул, что вопрос дальнобойного оружия для Украины будет решен.
Попович смоделировал 2 сценария контрнаступления ВСУ: смотрите видео
Что важно, ракеты ATACMS позволят ВСУ взять под огневой контроль Крымский перешеек. Более того, наши бойцы если и не смогут разрушить Керченский мост, то точно будут контролировать его огнем.
Вскоре ВСУ могут начать новое контрнаступление
- Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что уже скоро наши защитники могут совершать контрнаступательные действия. По его мнению, контрнаступление начнется уже в марте – апреле, а его местом проведения будет Луганское или Запорожское направления.
- Кроме того, существует вариант, при котором украинские защитники могут начать контрнаступательные действия на обоих направлениях одновременно.
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступление может начаться в течение следующих двух месяцев. Так, для реализации замысла Генштаба у Украины должны быть соответствующие силы и средства. Кроме того, необходимо время для слаживания подразделений и обучения танковых экипажей.
- В то же время командующий США и коалиции в войнах в Афганистане и Ираке и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что ВСУ смогут отбросить российские войска еще дальше этим летом. Все зависит от поставок оружия и стратегии.