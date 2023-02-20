Утім, про це ми зможемо дізнатися згодом. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.

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Контрнаступ ЗСУ без та з ракетами ATACMS

Військовий оглядач змоделював два сценарії контрнаступу Збройних Сил України – без та з далекобійними ракетами ATACMS. Так, якщо ми беремо дію HIMARS, то зараз українські воїни можуть бити з Херсона на 82 кілометри.

Тобто снаряди можуть долітати приблизно до селища Чаплинка Херсонської області, трохи не долітаючи до Кримського перешийка. Водночас якщо застосовувати керовані бомби GLSDB на 150 кілометрів, які нам вже обіцяли поставити, то ЗСУ зможуть діставати до північних частин півострова Крим.

А тепер подвоїмо цю відстань і ми побачимо до яких районів Криму діставатимуть умовні ATACMS, якщо ми колись їх отримаємо,

– зазначив військовий оглядач.

На його думку, наша держава отримає ракети підвищеної дальності, якщо не від Сполучених Штатів, то від Великої Британії. Так, британський прем'єр Ріші Сунак під час Мюнхенської конференції 17 – 19 лютого підкреслив, що питання далекобійної зброї для України буде розв'язане.

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Що важливо, ракети ATACMS дозволять ЗСУ взяти під вогневий контроль Кримський перешийок. Ба більше, наші бійці якщо і не зможуть зруйнувати Керченський міст, то точно контролюватимуть його вогнем.

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