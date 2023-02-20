Утім, про це ми зможемо дізнатися згодом. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.
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Контрнаступ ЗСУ без та з ракетами ATACMS
Військовий оглядач змоделював два сценарії контрнаступу Збройних Сил України – без та з далекобійними ракетами ATACMS. Так, якщо ми беремо дію HIMARS, то зараз українські воїни можуть бити з Херсона на 82 кілометри.
Тобто снаряди можуть долітати приблизно до селища Чаплинка Херсонської області, трохи не долітаючи до Кримського перешийка. Водночас якщо застосовувати керовані бомби GLSDB на 150 кілометрів, які нам вже обіцяли поставити, то ЗСУ зможуть діставати до північних частин півострова Крим.
А тепер подвоїмо цю відстань і ми побачимо до яких районів Криму діставатимуть умовні ATACMS, якщо ми колись їх отримаємо,
– зазначив військовий оглядач.
На його думку, наша держава отримає ракети підвищеної дальності, якщо не від Сполучених Штатів, то від Великої Британії. Так, британський прем'єр Ріші Сунак під час Мюнхенської конференції 17 – 19 лютого підкреслив, що питання далекобійної зброї для України буде розв'язане.
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Що важливо, ракети ATACMS дозволять ЗСУ взяти під вогневий контроль Кримський перешийок. Ба більше, наші бійці якщо і не зможуть зруйнувати Керченський міст, то точно контролюватимуть його вогнем.
Вже невдовзі ЗСУ можуть розпочати новий контрнаступ
- Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що вже невдовзі наші захисники можуть здійснювати контрнаступальні дії. На його думку, контрнаступ розпочнеться вже у березні – квітні, а його місцем проведення буде Луганський або Запорізький напрямки.
- Окрім того, існує варіант, за якого українські захисники можуть почати контрнаступальні дії на обох напрямках одночасно.
- Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що контрнаступ може розпочатися протягом наступних двох місяців. Так, для реалізації задуму Генштабу в України мають бути відповідні сили та засоби. Окрім того, необхідний певний час для злагодження підрозділів та навчання танкових екіпажів.
- Водночас командувач США та коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, і ексдиректор ЦРУ Девід Петреус заявив, що ЗСУ зможуть відкинути російські війська ще далі цього літа. Все залежить від постачання зброї та стратегії.