Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. По его словам, очень важно, чтобы Бахмут остался украинским, потому что он перестал быть логистическим центром, а стал знаковым городом, городом-героем и городом-крепостью – родным местом.

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Центр и окрестности Бахмута под контролем ВСУ

Он отметил, что центр города и практически все окрестности находятся под контролем украинских защитников.

Только на Востоке, где частный сектор и остались развалины. Но мы не пускаем врага в многоэтажную застройку, потому что нам кажется, что он там очень хорошо закрепится и потом будет трудно его оттуда выбивать. И тем самым нам придется разрушать город Бахмут,

– подчеркнул боец батальона "Свобода".

Лысенко отметил, что, несмотря на окружение, дорога в Бахмут через обстреливаемое Хромово и вместе с Временным Яром существует.

"Я бы хотел, чтобы визит генерала Сырского в Бахмут поддержал ребят, дал им надежду, что мы здесь не одни и мы победим. И чтобы в дальнейшем мы удержали этот знаковый город", – отметил он.

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В Бахмут поступило подкрепление

Находящиеся в Бахмуте бойцы сообщают через соцсети, что в город прибыло подкрепление, вооружение, и вероятно это может свидетельствовать о том, что кое-где возможно контрнаступление.

Лысенко подтвердил, что из разных источников получается информация о получении подкрепления.

Если ребята видят технику и личный состав, который сейчас защищает границы Бахмута и окружающую агломерацию, то так оно и есть. И до нашего наступления и отражения Бахмута осталось несколько дней,

– предположил он.

Однако военнослужащий отметил, что, глядя на карту боевых действий, ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. Но на карте могут быть ошибки, и нужно смотреть на боевые действия из американских разведывательных самолетов.

"Будем надеяться, что мы удержим Бахмут – красивый, цветущий город, который еще жив и будет жить ради будущих поколений, ради той красоты, которую мы там защищаем уже более полугода", – подчеркнул Ярослав Лысенко.

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