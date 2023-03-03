Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко. За його словами, дуже важливо, щоб Бахмут залишився українським, тому що він перестав бути логістичним центром, а став знаковим містом, містом-героєм і містом-фортецею – рідним місцем.

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Центр і околиці Бахмута під контролем ЗСУ

Він наголосив, що центр міста і практично всі околиці перебувають під контролем українських захисників.

Тільки на Сході, де приватний сектор і залишились руїни. Але ми не пускаємо ворога у багатоповерхову забудову, тому що нам здається він там дуже гарно закріпиться і потім буде важко його звідти вибивати. І тим самим нам доведеться руйнувати місто Бахмут,

– підкреслив боєць батальйону "Свобода".

Лисенко зауважив, що попри оточення, дорога до Бахмуту через Хромове, яка обстрілюється, і разом з Часовим Яром, існує.

"Я б хотів, щоб візит генерала Сирського в Бахмут підтримав хлопців, дав їм надію, що ми тут не одні і ми переможемо. І щоб надалі ми втримали це знакове місто", – відзначив він.

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В Бахмут надійшло підкріплення

Бійці, що перебувають в Бахмуті, повідомляють через соцмережі, що до міста прибуло підкріплення, озброєння, і ймовірно це може свідчити про те, що подекуди можливий контрнаступ.

Лисенко підтвердив, що з різних джерел отримується інформація про отримання підкріплення.

Якщо хлопці бачать техніку і особовий склад, який зараз боронить кордони Бахмуту і навколишню агломерацію, то так воно і є. І до нашого наступу і відбиття Бахмуту залишилось декілька днів,

– припустив він.

Проте військовослужбовець зазначив, що, дивлячись на карту бойових дій, ситуація, м'яко кажучи, не дуже гарна. Але на карті можуть бути помилки, і треба дивитись на бойові дії з американських розвідувальних літаків.

"Будемо сподіватися, що ми втримаємо Бахмут – красиве, квітуче місто, яке ще живе і буде жити заради майбутніх поколінь, заради тієї краси, яку ми там боронимо вже понад пів року", – наголосив Ярослав Лисенко.

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