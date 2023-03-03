Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко. За його словами, дуже важливо, щоб Бахмут залишився українським, тому що він перестав бути логістичним центром, а став знаковим містом, містом-героєм і містом-фортецею – рідним місцем.
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Центр і околиці Бахмута під контролем ЗСУ
Він наголосив, що центр міста і практично всі околиці перебувають під контролем українських захисників.
Тільки на Сході, де приватний сектор і залишились руїни. Але ми не пускаємо ворога у багатоповерхову забудову, тому що нам здається він там дуже гарно закріпиться і потім буде важко його звідти вибивати. І тим самим нам доведеться руйнувати місто Бахмут,
– підкреслив боєць батальйону "Свобода".
Лисенко зауважив, що попри оточення, дорога до Бахмуту через Хромове, яка обстрілюється, і разом з Часовим Яром, існує.
"Я б хотів, щоб візит генерала Сирського в Бахмут підтримав хлопців, дав їм надію, що ми тут не одні і ми переможемо. І щоб надалі ми втримали це знакове місто", – відзначив він.
Ситуація в Бахмуті: дивіться відео
В Бахмут надійшло підкріплення
Бійці, що перебувають в Бахмуті, повідомляють через соцмережі, що до міста прибуло підкріплення, озброєння, і ймовірно це може свідчити про те, що подекуди можливий контрнаступ.
Лисенко підтвердив, що з різних джерел отримується інформація про отримання підкріплення.
Якщо хлопці бачать техніку і особовий склад, який зараз боронить кордони Бахмуту і навколишню агломерацію, то так воно і є. І до нашого наступу і відбиття Бахмуту залишилось декілька днів,
– припустив він.
Проте військовослужбовець зазначив, що, дивлячись на карту бойових дій, ситуація, м'яко кажучи, не дуже гарна. Але на карті можуть бути помилки, і треба дивитись на бойові дії з американських розвідувальних літаків.
"Будемо сподіватися, що ми втримаємо Бахмут – красиве, квітуче місто, яке ще живе і буде жити заради майбутніх поколінь, заради тієї краси, яку ми там боронимо вже понад пів року", – наголосив Ярослав Лисенко.
Що відбувається в Бахмуті: важливе
- Військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що через потепління поблизу Бахмуту на дорогах з'явилась багнюка, і такі погодні умови призупинять наступ будь-якої армії. Він зазначив, що в таких умовах можна більш-менш нормально оборонятися, але й це важко. А наступати ще складніше.
- За словами військового експерта Романа Світана, Бахмут в дуеті з гарнізоном Часового Яру – дуже хороший укріпрайон. Бахмут в низині, Часів Яр на підвищенні, там перебуває достатня кількість засобів ураження, переважно артилерія. На його думку, ця арта утримує росіян від виходу на центр Бахмута.
- Військовий експерт Сергій Грабський відзначив, що Бахмут має велике значення для противника, а тому він, не рахуючи втрати, намагається з усіх сил просунутися вперед. Експерт наголосив, що бої ведуться безпосередньо у Бахмуті, а ворог давить живою силою.