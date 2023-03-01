Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады Евгений Назаренко. По его словам, от украинских волонтеров бойцы нуждаются в помощи в покупке беспилотников и машин.

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ВСУ ждут оружие от Запада

Назаренко отметил: ВСУ надеются как можно скорее начать контрнаступление. Однако все зависит от того, будут ли военные иметь достаточно сил и средств.

Это, прежде всего, зависит от наших западных партнеров. Если нам предоставят достаточно оружия, я уверен, что мы сможем выполнить поставленную задачу. Но будет ли это весной или летом – будем ждать. Будем воевать столько, сколько потребуется,

– сказал он.

Также пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады отметил, что от гражданского населения Украины ВСУ нуждаются в помощи в покупке дронов и машин. Евгений Назаренко подчеркнул, что эти вещи нужны постоянно.

Назаренко о наступлении ВСУ: смотрите видео

ВСУ могут осуществить "контрнаступление в стратегически важном регионе"