В эфире 24 канала пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады Евгений Назаренко отметил, что их бригада стоит под Угледаром. По его словам, сейчас ситуация стабилизировалась, хоть россияне продолжают пытаться штурмовать их позиции. Однако теперь они делают это в гораздо меньших объемах, ведь у них закончились ребята из морской пехоты 155 бригады.

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Евгений Назаренко отметил, что они закончились при попытках прошлых штурмов. Их уничтожили украинские бригады, держащие оборону в том районе.

Пресс-офицер рассказал, что, несмотря на потери, россияне все еще стоят на окраинах Угледара. Они заняли все так называемые угледарские дачи и иногда оттуда штурмуют.

Не знаю зачем, потому что они внизу, а мы наверху. Очевидно, у них такой приказ. Им пригнали новое мобилизованное мясо, потому что нужно было заменить тех ребят из 155 бригады, которые уже не могут наступать по определенным причинам,

– сообщил Евгений Назаренко.

"Была такая ситуация 2 дня назад, что они ночью зашли на наши позиции. Мы отступили, но через час или за 2 отбили эти позиции назад. То есть позиции переходили из рук в руки за ночь 2 раза", – вспомнил Назаренко.

Он добавил, что сейчас наступление россиян уже совсем не то, какое было – нет такого плотного артиллерийского огня, редко появляется российская авиация. Пока россияне стабильно ходят умирать на украинские позиции, но уже не так активно, как раньше.

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