Они не только нанесли удар по оккупантам, но и показали свою работу на видео. Правда, не обошлось без свойственного украинцам чувство юмора. Такого хорошего ролика о потерях врага мы давно не видели.
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Провели "гостей"
Известно, что результативную работу выполняли военные из 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Они нанесли немало хлопот оккупантам в Луганской области.
Весь ролик окрутили в околосвадебной тематике. От чего он стал еще смешнее, а наблюдать за суетой врага стало еще приятнее.
Молодожены, подготовиться к первому танцу. Вижу пьяных гостей со стороны молодой. Хорошо есть. У меня есть букетик. Могу сбросить (и полетел с дрона снаряд оккупантам на голову – 24 Канал),
– говорят во вводной части.
Далее ролик показывает нам другую сцену с захватчиками. Наши военные между собой договариваются, кто что делает:
- Отрабатываем по гостям, как будут уходить домой. Ты будешь провожать?
- Плюс. Готовы.
- Можем снимать фату.
- Очень хорошо. А вы сколько положили в конверт?
- Как обычно, 333!
Наши защитники продолжают уничтожать врага: смотрите видео
Следующий момент. Голос за кадром говорит, что на место прибыли "запорожцы" с чёрными пакетами. Они займутся "сбором остатков со столов".
Что ж, если мы заговорили о потерях врага, то несправедливо будет обойти вниманием свежую статистику. Нам есть чем вас позабавить, если вы случайно пропустили.
Скоро будет 150 тысяч "пакетов"
- С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 149 890 российских захватчиков. Только за минувшие сутки ряда "двухсотых" пополнили 650 бойцов вражеского войска.
- А еще на балансе "второй армии мира" стало на 3 395 танков, 6 638 боевых бронированных машин, 2 393 артиллерийские системы, 479 РСЗО и 247 средств ПВО меньше.
- Кроме того, в металлолом превратили 300 самолетов, 288 вертолетов, 2 055 БпЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 судов, 5 257 автомобилей и автоцистерн и 230 единиц спецтехники.