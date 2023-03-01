Только за минувшие сутки российская армия потеряла 650 человек и много техники. В Генштабе уточнили, что из-за интенсивности боев статистика уточняется.

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Актуальная статистика потерь врага

От начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодня, 1 марта, российская армия потеряла:

танков – 3395 (+7),

боевых бронированных машин – 6638 (+8),

артиллерийских систем – 2393 (+10),

РСЗО – 479 (+1),

средств ПВО – 247 (+0),

самолетов – 300 (+0),

вертолетов – 288 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4),

крылатых ракет – 873 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5257 (+5),

специальной техники – 230 (+0).



Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

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