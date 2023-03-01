В то же время захватчики нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов по Украине. В частности, они применяли 2 беспилотника "Шахид" – их сбили наши защитники.

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Что происходит на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатко, Тихое.

обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатко, Тихое. На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка и Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Богдановки, Бахмута, Часова Яра и Белой Горы. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Железное Донецкой области.

противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Богдановки, Бахмута, Часова Яра и Белой Горы. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Железное Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области; Ильинка, Марганец и Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и Херсон.

Россияне бегут из оккупированного Крыма

Зафиксирована эвакуация россиян из временно оккупированного Крыма. В последнее время оккупанты, дислоцирующиеся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

ВСУ наносят мощные удары по врагу

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники врага.

Также поражены 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станция РЭБ и склад боеприпасов.

Напомним, что ВСУ уже ликвидировали 149 240 захватчиков. Потери в технике: