Водночас загарбники завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів по Україні. Зокрема вони застосовували 2 безпілотники "Шахід" – їх збили наші захисники.

Цікаво Десантник в одному бою знищив 5 танків та 3 БМП ворога: феноменальне відео

Що відбувається на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Баранівка і Тимоновичі Чернігівської області; Рожковичі, Бачівськ, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Мороховець, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Вільхуватка, Тихе, Устинівка та Анискине Харківської області.

обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Баранівка і Тимоновичі Чернігівської області; Рожковичі, Бачівськ, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Мороховець, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Вільхуватка, Тихе, Устинівка та Анискине Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області, проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Голубівка, Курилівка, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області, проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Голубівка, Курилівка, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка і Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області.

противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Обстріляв райони населених пунктів Веселе, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Обстріляв райони населених пунктів Веселе, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області; Іллінка, Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

Росіяни тікають з окупованого Криму

Зафіксовано евакуацію росіян з тимчасово окупованого Криму. Останнім часом окупанти, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до Росії.

ЗСУ завдають потужних ударів по ворогу

За минулу добу наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки ворога.

Також уражено 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.

Нагадаємо, що ЗСУ вже ліквідували 149 240 загарбників. Втрати у техніці: