Однако российская победа не наступила. Вместо этого российская армия понесла чрезвычайно большие потери : должностные лица в США оценивают российские потери более чем в 100 тысяч человек.

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Российская армия на фоне потерь переходит к долговременной войне

Армия России потеряла тысячи единиц бронетехники и несколько эскадрилий истребителей и вертолетов, израсходовав значительную часть своего точного ударного оружия и артиллерийских снарядов.

"Любое изящество или оперативное искусство в доктрине уступили место грубой силе и повторяющимся атакам. В армии России трудно узнать ту, какой она была год назад. Но это не останавливает ее", – пишет в статье для New York Times старший политический исследователь аналитического. центра RAND Corporation Дара Массикот, занимавшая в прошлом должность аналитика по вопросам российских военных возможностей в Департаменте обороны США.

Российская армия понесла огромные потери и переходит к долговременной войне, несмотря на недостаточное обеспечение и потребность в более длительной тренировке.

В сентябре прошлого года Россия осуществила мобилизацию 300 тысяч человек для пополнения своего личного состава. Для замены утраченной техники используются старые образцы из стратегических резервов.

Кремль также увеличил оборонные бюджеты и приказал ускорить производство оборонной техники. Российская армия терпит поражение, но Россия не собирается останавливаться и планирует продолжить войну.

Что означает замена Суровикина на Герасимова

Массикот пишет, что опасность такой решимости очевидна. Российские силы на востоке Украины продолжают наступление, которое, возможно, продлится до начала лета. Они уже заняли некоторые территории, но украинская воля к борьбе и западная поддержка минимизировали их успехи.

Российская стратегия включает ракетные удары по украинской критической инфраструктуре, но это также усложняет их контрнаступление. Кремль устранил генерала Сергея Суровикина, руководившего переходом к обороне, и назначил генерала Валерия Герасимова, предпочитающего наступательный подход.

Сделав такой шаг, Кремль, очевидно, решил, что наступательный подход более желателен, чем оборонительный. Даже если силы шатки, а запасы техники истощены.

И это проблема: российские силы сейчас плохо обеспечены для наступления и им нужно время для подготовки. Но генерал Герасимов так не считает. Через считанные недели после его назначения он приказал начать локальные атаки в Донецкой и Луганской областях, чтобы взять их под полную российскую оккупацию и связать украинские силы на других участках.

– пишет эксперт RAND.

Российская армия применяет жестокую тактику, заключающуюся в проведении повторяющихся механизированных атак на некоторых направлениях и наступлениях "человеческими волнами" на других.

Другими словами, пехота российской армии используется с целью спровоцировать огонь со стороны украинских сил во время обороны, что позволяет раскрыть украинские позиции, по которым затем производится обстрел российской артиллерией.

Эта тактика привела к большому количеству погибших среди российских военных, что является самым высоким показателем с начала вторжения. Недавно некоторые мобилизованные российские солдаты, осознающие свое использование в качестве "пушечного мяса", начали открыто обращаться к чиновникам, чтобы попросить помилования.

Российская тактика принесла минимальные успехи

Несмотря на простоту, российская тактика уже принесла определенные результаты. Некоторые украинские позиции, например, в Бахмуте, подвергаются серьезному давлению, которое с каждым днем растет.

Российские силы также активно атакуют Кременную в Луганской области, где, по словам украинских чиновников, ситуация остается напряженной. На южном фронте Россия сосредотачивается на строительстве оборонительных рубежей, особенно в Запорожской области, заботясь о возможном украинском контрнаступлении. Российская военная авиация продолжает совершать ракетные удары, что все больше истощает украинскую ПВО.

У России все еще есть живая сила, которая может быть мобилизована уже в этом году. Но результаты такого подхода будут ограниченными, поскольку техника в разной степени износа. Кроме того, новым солдатам придется учить несколько месяцев, что займет много времени и усилий.

Без мобилизации еще большего количества мужчин и вывода из резерва техники для целых батальонов провести новую атаку на северо-востоке Украины, например, в Харьковской области, будет очень тяжело. Новая атака на Киев кажется сейчас за пределами российских возможностей,

– пишет Массикот.

Хотя возможности русской армии уменьшились, командование продолжает посылать военных на передовую независимо от их готовности. Продолжающееся наступление привело к значительному количеству потерь, но российское руководство продолжает действовать толерантно к этому.

Однако после окончания текущего этапа наступления России может стать очевидным, что военным не хватает подготовки командиров, сержантов, младших офицеров, логистиков и других специалистов, ставших первыми жертвами войны.

"Трансмиссия двигателя российской армии сломана. Выдавливание педали газа с помощью едва тренированных мужчин и старых танков не позволит переключиться на высшую передачу", – объясняет эксперт.

Однако Путин не демонстрирует никаких признаков готовности отказаться от войны. Он, кажется, готов принести в жертву жизнь русских мужчин и погубить русское будущее, чтобы добиться хотя бы чего-нибудь. Для Украины, которой нужна неотложная и весомая поддержка, это смертельное упрямство.