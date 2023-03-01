Всё это проанализировали в Институте по изучению войны. В частности, еще раз подсветили попытки Кремля затормозить передачу Украине вооружение от союзников.

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Путин переживает за "внутреннюю безопасность"

Соответствующее мнение он озвучил, выступая в коллегии федеральной службы безопасности 28 февраля. В своем выступлении диктатор из Кремля подчеркнул роль ведомства в поддержке войны в Украине. По его словам, ФСБ должна поддерживать вооруженные силы России и росгвардию при выполнении задач "спецоперации". А еще одна ее задача состоит в предотвращении вторжения украинских диверсионных групп на территорию страны-агрессорки.

В Институте отметили, что активность по ФСБ и акцент на "борьбе с терроризмом" неслучайны. По словам составителей отчета, таким образом Кремль планирует представить победу России в войне как необходимую для внутренней безопасности самой страны.

Россия якобы "открыта" к переговорам

В Институте добавили, что Кремль предположительно пытается возобновить еще одну российскую информационную операцию. Ее цель – ложно представить, что страна-агрессорка якобы "открыта для переговоров". Мол, это коллективный Запад против этого.

Так, Дмитрий Песков 28 февраля отметил, что официальные лица в России якобы открыты к переговорам. Мол, они стремятся к прекращению войны в Украине. Но в таком случае Запад должен признать новые "территориальные реалии". Речь идет о незаконно аннексированных с 24 февраля 2022 года территории нашего государства.

В то же время, он отметил, что Украина должна будет учесть конкретные цели России, чтобы достичь переговорного урегулирования. Речь идет о:

смену украинского правительства под соусом так называемой "денацификации";

устранение способности Украины обороняться от будущих нападений России, которые в Кремле называют "демилитаризацией".

Зачем Путину сейчас Лукашенко

Составители отчета также считают, что Кремль может использовать Александра Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси во время визита в Китай озвучил кремлевский нарратив. Мол, Россия готова шагнуть к мирному урегулированию. И что, мол, существует уникальная возможность прекратить войну до тех пор, пока Россия не поставит свою экономику на более крепкую военную основу.

В то же время он также обвинил США и Запад. Мол, чиновники отказывали Украину от переговоров с Россией. В Институте считают, что Кремль и Лукашенко, вероятно, воспользуются мирным планом Китая, состоящий из 12 пунктов. Его примут на вооружение, чтобы возобновить информационную кампанию, запущенную еще в декабре 2022 года.

Она направлена на торможение передачи Украине вооружения. Мол, Россия готова к переговорам, так что танки и другую технику можно не спешить предоставлять. И это враг делает сознательно, чтобы оттянуть контрнаступление ВСУ, которое должно состояться весной.