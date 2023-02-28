Соответствующее заявление он сделал во время интервью, передает 24 Канал. В этом вопросе белорусский диктатор возлагается на внутренний голос, рекомендующий поставить наконец точку на войне против Украины.

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Другого шанса может не быть

По словам Лукашенко, сейчас возник "уникальный шанс". Если им воспользоваться, можно завершить войну против Украины. Поэтому, убежден диктатор, необходимо его не упустить. В противном случае подобного случая может и не выпасть. Причем сделать это следует как можно скорее.

Я вижу это и интуитивно чувствую. Другой такой ситуации может не быть,

– подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко отметил, что необходимо воспользоваться случаем, пока "Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы". Он считает, что пока появился уникальный момент.

По словам Лукашенко, любой конфликт в мире когда-нибудь доходит до своего логического завершения. Мол, открытыми остаются всего два вопроса: сколько людей погибнут и ради чего.

Интересно, что внутри Кремля чиновники разделились. Одни хотят продолжать войну против Украины, другие – нет.

Раскол в Кремле продолжается

Это подчеркнул глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, раздор внутри Кремля связан с тем, что чиновники осознали отклонение Москвы от запланированного курса. Ведь взять Киев ни через три дня, ни через три месяца, ни за год России не удалось.

Так что среди высшего руководства страны-агрессорки буквально отсутствует единство. Часть поддерживает продолжение кровавой войны. Другая часть ждет, когда все кончится. Буданов подчеркнул, что "войну до конца" поддерживает не так уж много представителей руководящей верхушки России.

В то же время в стране-агрессоре не готовы вслух сказать, что проигрыш неизбежен. Это ведь может поколебать кресло как под самим Путиным, так и под его режимом. Следовательно, верхушка, которая против войны, выбрала позицию выжидания. Она планирует переждать, когда ситуация изменится.