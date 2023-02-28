Это во время интервью подчеркнул глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов. Он отметил, что раздор в Кремле произошел из-за того, что многие наконец-то осознали отклонение Москвы от запланированного курса.

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Не все готовы к "войне до конца"

Кирилл Буданов подчеркнул, что среди высшего руководства России отсутствует единодушие. Часть поддерживает продолжение войны, а другая часть ждет, когда она наконец-то закончится. По словам главы ГУР МО, за "войну до конца" выступает не так уж много представителей руководящей верхушки страны-агрессорки.

В большинстве своем у людей, выступающих за это, скажем так, по этому желанию у них стоит банальный страх ответственности. Потому что есть определенное количество людей, которые не смогут сказать, что это без нас принималось решение, что это не мы. Их очень немного, кстати,

– подчеркнул он.

Россия не готова признать проигрыш

В то же время следует понимать, что Россия не может артикулировать, что проигрыш неизбежен. Это пошатнуло бы кресло под Путиным, а также его режимом. Поэтому часть верхушки страны-агрессорки, которая не поддерживает продолжение войны, просто выжидает. Она стремится дождаться, когда ситуация изменится.

"Все ждут определенного момента когда, скажем так, та башня Кремля, которая выступает за однозначную войну, образно говоря, упрется в стенку и признает, что, ну не идет. Это тупик, как говорится... Будем смотреть, как последуют события дальше", – подчеркнул он.

Глава ГУР МО подчеркнул, что внутри Кремля понимания не будет. По крайней мере, пока не будет, пока Украина не предпримет решительных действий.

Готова ли Россия к "войне на десятилетие"

На этот вопрос также ответил глава ГУР МО. По словам Кирилла Буданова, Россия не готова к длительным боевым действиям. У нее достаточно ограниченные ресурсы. И об этом в Кремле прекрасно знают.

Он также отметил, что в течение трех ближайших месяцев будут наблюдаться активные действия в поле боя. Глава ГУР МО подчеркнул, что именно от них будет зависеть ход событий дальше. Пока же будет наблюдаться динамика в бою как со стороны ВСУ, так и врага.