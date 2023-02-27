Во время интервью глава ГУР МО Кирилл Буданов был категоричен. Прежде он заявил, что Украина не пойдет ни на одно перемирие с Россией. Также поделился мнением о том, ждет ли нас "война на десятилетие".
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Россия не готова к продолжительной войне
Прежде Кирилл Буданов отметил, что Украина не пойдет на "глубокое или долговременное" перемирие. По его словам, это просто невозможно. Более того, этого не будет, категорически подчеркнул он. В то же время глава украинской разведки отметил, что "Россия не готова на длительные боевые действия".
Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что они готовы там, "война на десятилетие", но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени, и в объемах. И они об этом прекрасно знают,
– подчеркнул Буданов.
Глава ГУР МО уточнил, что ближайшие три месяца не будут определяющими. Они скорее будут достаточно активными. И именно от них будет зависеть дальнейшее течение событий. Нас ожидают активные боевые действия. И в этот промежуток времени будет наблюдаться динамика как со стороны ВСУ, так и противника. Причем ее будут наблюдать как на Донбассе, так и на Юге.
Какая ситуация на фронте сейчас
- Актуализировали информацию о ситуации на фронте вечерней сводке Генштаба от 27 февраля. В ней отметили, что наступательные действия оккупанты сосредоточиваются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Известно, что захватчики продолжают перебрасывать своих бойцов на линию фронта. В ведомстве отметили, что до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области отправили на временно оккупированную территорию Луганщины.
- Оно и не удивительно, ведь враг продолжает нести безумные потери. По состоянию на утро 27 февраля удалось уничтожить 148 690 захватчиков. А за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 560 бойцов.