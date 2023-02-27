Во время интервью глава ГУР МО Кирилл Буданов был категоричен. Прежде он заявил, что Украина не пойдет ни на одно перемирие с Россией. Также поделился мнением о том, ждет ли нас "война на десятилетие".

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Россия не готова к продолжительной войне

Прежде Кирилл Буданов отметил, что Украина не пойдет на "глубокое или долговременное" перемирие. По его словам, это просто невозможно. Более того, этого не будет, категорически подчеркнул он. В то же время глава украинской разведки отметил, что "Россия не готова на длительные боевые действия".

Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что они готовы там, "война на десятилетие", но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени, и в объемах. И они об этом прекрасно знают,

– подчеркнул Буданов.

Глава ГУР МО уточнил, что ближайшие три месяца не будут определяющими. Они скорее будут достаточно активными. И именно от них будет зависеть дальнейшее течение событий. Нас ожидают активные боевые действия. И в этот промежуток времени будет наблюдаться динамика как со стороны ВСУ, так и противника. Причем ее будут наблюдать как на Донбассе, так и на Юге.

Какая ситуация на фронте сейчас