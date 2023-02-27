Під час інтерв'ю глава ГУР МО Кирило Буданов був категоричний. Передовсім він заявив, що Україна не піде на жодне перемир'я з Росією. Також поділився думкою щодо того, чи чекає на нас "війна на десятиліття".

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Росія не готова до тривалої війни

Передовсім Кирило Буданов зазначив, що Україна не піде на "глибоке або довготривале" перемир'я. За його словами, це просто нереально. Ба більше, цього не буде, категорично підкреслив він. Водночас глава української розвідки наголосив на тому, що "Росія не готова на довготривалі бойові дії".

Це я вам вже кажу як керівник розвідувального органу. Вони всіляко показують, що вони готові там, "війна на десятиліття", але насправді їх ресурси досить обмежені. І в часі, і в обсягах. І вони про це чудово знають,

– наголосив Буданов.

Глава ГУР МО уточнив, що найближчі 3 місяці не будуть визначальними. Вони, радше, будуть досить активними. І саме від них залежатиме подальший перебіг подій. На нас очікують активні бойові дії. Й у цей проміжок часу спостерігатиметься динаміка як з боку ЗСУ, так і ворога. Причому її спостерігатимуть як на Донбасі, так і на Півдні.

Яка ситуація на фронті зараз