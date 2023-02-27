За минулу добу наші захисники та захисниці відправили на концерт до Кобзона ще 560 загарбників. Крім того, ворог зазнає ще колосальних втрат у техніці.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від 24 лютого 2022 року по 27 лютого 2023 року російська армія втратила:
- танків – 3 385 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6 621 (+6) одиницю;
- артилерійських систем – 2 380 одиниць;
- РСЗВ – 475 одиниць;
- засобів ППО – 247 одиниць;
- літаків – 300 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 288 одиниць;
- крилатих ракет – 873 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 048 одиниць (+11);
- кораблів/катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 248 одиниць (+6);
- спеціальної техніки – 230 одиниць.
Втрати ворога станом на 27 лютого / Дані Генштабу
У Путіна все більше проблем через війну
- Щодня Росія втрачає сотні своїх солдатів та чимало одиниць техніки. Тому, очевидно, кремлівський диктатор починає розуміти, що від цієї війни в нього ніякого зиску. Власне, в Інституті вивчення війни констатували, що ставлення президента Росії до цієї так званої "спеціальної військової операції" суттєво змінилося від 24 лютого минулого року.
- Брак живої сили став відчутних для "другої армії світу" ще у травні 2022 року, тоді Путін, всупереч порадам військових, не голосив мобілізації, але дозволив набір добровольців у лави свого війська. Це не призвело до будь-яких позитивних результатів для Кремля, та згодом російському вождю все ж довелось оголосити про початок "часткової мобілізації".
- Зауважимо, що сталося це у вересні 2022 року після того, як вояки Збройних Сил здійснили успішний контрнаступ на Харківщині, змушуючи окупантів накивати п'ятами з цього регіону. Саме українська армія зруйнувала міф про "непереможну Росію" та змусила Захід інтенсифікувати постачання зброї.