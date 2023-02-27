За минулу добу наші захисники та захисниці відправили на концерт до Кобзона ще 560 загарбників. Крім того, ворог зазнає ще колосальних втрат у техніці.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року по 27 лютого 2023 року російська армія втратила:

танків – 3 385 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 621 (+6) одиницю;

артилерійських систем – 2 380 одиниць;

РСЗВ – 475 одиниць;

засобів ППО – 247 одиниць;

літаків – 300 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 288 одиниць;

крилатих ракет – 873 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 048 одиниць (+11);

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 248 одиниць (+6);

спеціальної техніки – 230 одиниць.



Втрати ворога станом на 27 лютого / Дані Генштабу

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