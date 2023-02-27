За прошедшие сутки наши защитники и защитницы отправили на концерт Кобзона еще 560 захватчиков. Кроме того, враг терпит колоссальные потери в технике.
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Актуальная статистика потерь врага
С 24 февраля 2022 года по 27 февраля 2023 года российская армия потеряла:
- танков – 3385 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 6621 (+6) единицу;
- артиллерийских систем – 2 380 единиц;
- РСЗО – 475 единиц;
- средств ПВО – 247 единиц;
- самолетов – 300 (+1) единиц;
- вертолетов – 288 единиц;
- крылатых ракет – 873 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2048 единиц (+11);
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5248 единиц (+6);
- специальной техники – 230 единиц.
Потери врага по состоянию на 27 февраля / Данные Генштаба
У Путина все больше проблем из-за войны
- Каждый день Россия теряет сотни своих солдат и немало единиц техники. Поэтому, очевидно, кремлевский диктатор начинает понимать, что от этой войны у него никакой выгоды. Собственно, в Институте изучения войны констатировали, что отношение президента России к этой так называемой "специальной военной операции" существенно изменилось с 24 февраля прошлого года.
- Нехватка живой силы стала ощутима для "второй армии мира" еще в мае 2022 года. Тогда Путин, вопреки советам военных, не голосил мобилизации, но разрешил набор добровольцев в ряды своего войска. Это не привело к каким-либо положительным результатам для Кремля, и впоследствии российскому вождю все же пришлось объявить о начале "частичной мобилизации".
- Заметим, что произошло это в сентябре 2022 года после того, как воины Вооруженных Сил совершили успешное контрнаступление на Харьковщине, заставляя оккупантов уйти из этого региона. Именно украинская армия разрушила миф о "непобедимой России" и заставила Запад интенсифицировать поставки оружия.