Начинается материал с того, что за несколько дней до полномасштабного вторжения глава МИД Дмитрий Кулеба был в США, где ему намекнули, что предотвратить планы Кремля по захвату Украины невозможно никак. Тогда западные лидеры уверяли все в один голос, что не готовы нам предоставлять вооружение.

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Страх исчезает – действия становятся решительными

Как отметили эксперты, очевидно, в США до 24 февраля закладывали основу для серьезных экономических санкций против России, однако Запад остерегался серьезных шагов. Однако уже сейчас можно смело сказать, что Путин воюет не только с Украиной, но и всеми цивилизованными государствами мира, поставляющими нам вооружение. Хотя, конечно, взяли на себя удар военные ВСУ.

За год война в Украине стала делом Запада. Правда, на украинской земле не сражается ни один солдат США или НАТО. Однако Запад уже направил Украине оружие и другую помощь на сумму около 120 миллиардов долларов. В то же время новые, более совершенные военные поставки уже готовы,

– констатировали в The Wall Street Journal.

Кроме того, там констатировали, если эти усилия не помешают планам Путина – это подорвет доверие США на мировой арене, а также будет вызовом для будущего всех государства цивилизованного мира.

Нидерландский политик и член парламента страны Сьорд Сёрдсма уверен, что, поддерживая Украину на полную мощность, Запад "во многом идет в олл-ин". По его словам, Европа уже осознала, что демонстрация слабости только развязывает руки Путину и поощряет его не останавливаться на достигнутых целях. Мы также осознали, что на карту поставлена не только безопасность и безопасность Украины, но и наша собственная,

– констатировал он.

К чему стремится Европа и США: нужна ли им победа над Россией

Как утверждают американские аналитики, для мировых лидеров потребовалось не только много времени, чтобы принять решение о поставках тяжелого вооружения, но и смириться с мнением, что наилучшим сценарием развития событий будет военная победа над Россией.

Собственно, к этой идее Запад пришел недавно и все еще над ней рефлексирует. Раньше он мыслил другими категориями.

Цели Запада постепенно изменились от предотвращения уничтожения Украины до поддержки ее военной победы над Россией. Это более амбициозное обязательство, несущее гораздо более высокие риски, но также и стратегические вознаграждения для Западного альянса,

– констатировали в The WSJ.

В то же время там подчеркнули, что именно отражение Вооруженными Силами атаки в первые недели после 24 февраля разрушило миф о военной непобедимости России и доказало, что "помощь Украине – это не донкихотство". Тогда и зверства в Буче, Мариуполе, Изюме и городах Украины всколыхнули общественное мнение в Северной Америке и Европе, побуждая безразличные правительства к действиям.



Потери врага за год от начала широкомасштабной войны / Картинка 24 Канала

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Запад не устал помогать Украине

Не так давно закончилась Мюнхенская конференция. В ходе нее США и другие союзники нашего государства заявили о расширении своих пакетов военной помощи. Это в очередной раз по мнению аналитиков разрушило нарративы кремлевской пропаганды, будто Европа и Вашингтон постепенно устают от войны в нашем государстве.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Мюнхене вообще заявил, что "сейчас наступил момент удвоить нашу военную поддержку". Поэтому и собственно Киеву следует ожидать в ближайшие месяцы решительных действий со стороны западных партнеров.

Новый пакет помощи от США: сколько денег получит Украина В понедельник, 20 февраля, в Украину прибыл президент Соединенных Штатов Америки В понедельник, 20 февраля, в Украину прибыл президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден . Он объявил о предоставлении нашему государству пакета помощи в размере 460 миллионов долларов. Также он упомянул о пессимистических лучах по отношению к Украине, которые звучали год назад, однако сейчас констатировал, что "Киев стоит и стоит мировая демократия".

Напоследок вспомним, что Европейский Союз официально принял десятый пакет санкций против России. Он предусматривает, по словам главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ограничения в отношении 121 физического и юридического лица из государства-террориста.