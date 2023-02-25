Об этом пишут в The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимных представителей правительств трех стран. В то же время, любое решение о том, когда и при каких условиях эти переговоры начнутся, должен принимать Киев.
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Отмечают, что на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнародовал план соглашения о предоставлении Украине более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам, чтобы защитить себя после окончания войны.
Так, год спустя после начала полномасштабного вторжения Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, они видят в ней возможность повысить доверие Украины и дать правительству стимул начать переговоры с Россией.
Любое решение будет принимать Киев
Другая цель предложенной договоренности – повлиять на Россию. Если Кремль увидит, что Запад в будущем готов расширить военную помощь Украине, это должно убедить их, что она не сможет добиться своих военных целей.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать рассмотрение вопроса о мирных переговорах с Москвой.
Как пишет WSJ, это произошло во время встречи трех лидеров в Париже в начале этого месяца: сообщили источники, знакомые с разговором.
Актуально о возможности переговоров с Москвой
- Во время поездки Владимира Зеленского в Европу президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на трехсторонней встрече в Париже могли побуждать президента Украины начать мирные переговоры с Россией.
- 24 февраля Пекин представил документ под названием "позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса". В списке из 12 пунктов власти Поднебесной заявили о необходимости "уважения суверенитета всех стран", прекращении боевых действий, возобновлении мирных переговоров, отмене санкций, но никаких конкретных путей достижения желаемого представлено не было.
- В Белом доме, комментируя "мирный план" Китая, отметили, что война в Украине может закончиться хоть завтра, если Путин сделает соответствующий выбор.