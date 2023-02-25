Об этом пишут в The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимных представителей правительств трех стран. В то же время, любое решение о том, когда и при каких условиях эти переговоры начнутся, должен принимать Киев.

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Отмечают, что на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнародовал план соглашения о предоставлении Украине более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам, чтобы защитить себя после окончания войны.

Так, год спустя после начала полномасштабного вторжения Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, они видят в ней возможность повысить доверие Украины и дать правительству стимул начать переговоры с Россией.

Любое решение будет принимать Киев

Другая цель предложенной договоренности – повлиять на Россию. Если Кремль увидит, что Запад в будущем готов расширить военную помощь Украине, это должно убедить их, что она не сможет добиться своих военных целей.

Официальные лица отметили, что любое решение о том, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать рассмотрение вопроса о мирных переговорах с Москвой.

Как пишет WSJ, это произошло во время встречи трех лидеров в Париже в начале этого месяца: сообщили источники, знакомые с разговором.

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