Про це пишуть у The Wall Street Journal, посилаючись на анонімних представників урядів трьох країн. Водночас будь-яке рішення про те, коли і за яких умов ці переговори почнуться, повинен приймати Київ.
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Зазначають, що минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оприлюднив план угоди про надання Україні значно ширшого доступу до сучасного військового обладнання, зброї та боєприпасів, щоб захистити себе після закінчення війни.
Так, через рік після початку повномасштабного вторгнення Париж і Берлін також підтримують цю ініціативу, вони бачать у ній можливість підвищити довіру України та дати уряду стимул почати переговори з Росією.
Будь-яке рішення прийматиме Київ
Інша мета запропонованої домовленості – вплинути на Росію. Якщо Кремль побачить, що Захід у майбутньому готовий розширити військову допомогу Україні, це має переконати їх, що вона не зможе досягти своїх військових цілей.
Попередньо президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали президенту України Володимиру Зеленському, що йому потрібно почати розгляд питання про мирні переговори з Москвою.
Як пише WSJ, це сталося під час зустрічі трьох лідерів у Парижі на початку цього місяця: так повідомили джерела, знайомі з розмовою.
Актуально про можливість перемовин з Москвою
- Під час поїздки Володимира Зеленського до Європи президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц на тристоронній зустрічі в Парижі могли спонукати президента України розпочати мирні переговори з Росією.
- 24 лютого Пекін представив документ під назвою "позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи". У списку з 12 пунктів влада Піднебесної заявила про необхідність "поваги суверенітету всіх країн", припинення бойових дій, відновлення мирних переговорів, скасування санкцій, але ніяких конкретних шляхів досягнення бажаного представлено не було.
- У Білому домі, коментуючи "мирний план" Китаю, відзначили, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, якщо Путін зробить відповідний вибір.