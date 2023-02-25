Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он написал в твиттере, что в 10 пакет санкций вошли 121 физическое и юридическое лицо, а также ограничения касающиеся торговли и пропагандистских СМИ.
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Что предусматривает 10 пакет санкций против России
Боррель подчеркнул, что ЕС остается единым в своей решимости нанести ущерб российской военной машине.
"Принят 10-й пакет санкций: в список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ", – написал он.
Глава дипломатии ЕС добавил, что в санкционный список попали те, "кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 000 украинских детей".
Это явное нарушение международного права, в частности Женевской конвенции, о чем я говорил вчера (24 февраля – 24 Канал) в Совете Безопасности ООН,
– отметил Боррель.
Отметим, что в новый пакет ограничений войдут, в частности, экспортные запреты на 11 миллиардов евро. Речь идет о товарах, которые Россия не сможет заменить поставками из других стран.
Что ЕС запретил экспортировать в Россию
- Транспортные средства: грузовики (и их запчасти), полуприцепы и специальные транспортные средства, такие как снегоходы;
- Товары, используемые российским военным: в том числе электрогенераторы, бинокли, радары, компасы и т.п.;
- Строительное оборудование: мосты, башнеобразные конструкции для зданий, автопогрузчики, краны и т.п.;
- Товары, критически важные для функционирования и наращивания российского промышленного потенциала (электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов и т.п.);
- Полные промышленные предприятия: эта категория добавлена во избежание лазейок;
- Товары, используемые в авиационной промышленности (турбореактивные двигатели).
Из запретов на импорт из России:
- Битум и сопутствующие материалы, такие как асфальт;
- Синтетический каучук и сажа.
Европейские ограничения коснутся и Ирана, так или иначе помогающего России в ее войне против Украины.
Также санкции предусматривают определенные меры против распространения российской дезинформации. Кроме того, будут введены меры по предотвращению обхода санкций против России.
Почему Польша не согласовывала санкции
- Лидеры Европейского союза накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину пообещали и дальше поддерживать наше государство финансовой, гуманитарной и военной помощью. Они заявили о новом пакете санкции в отношении страны-агрессора.
- Однако ЕС не сразу смог единогласно принять десятый пакет санкций против России. Дело в том, что Варшава выступила против. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что ограничения против страны-террориста слишком мягкие.
- Польские дипломаты подчеркнули, что они не блокируют пакет, а хотят, чтобы эти санкции имели смысл.