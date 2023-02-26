Розпочинається матеріал з того, що за декілька днів до повномасштабного вторгнення глава МЗС Дмитро Кулеба був в США, де йому натякнули, що запобігти планам Кремля щодо захоплення України неможливо ніяк. Тоді західні лідери запевняли усі в один голос, що неготові нам надавати озброєння.

Дивіться також У Європі шукають спосіб обережно підштовхнути Україну до мирних переговорів із Росією, – WSJ

Страх зникає – дії стають рішучими

Як зазначили експерти, очевидно, в США перед 24 лютого закладали основу для серйозних економічних санкцій проти Росії, однак Захід остерігався серйозних кроків. Однак уже зараз можна сміливо сказати, що Путін воює не лише з Україною, а й усіма цивілізованими державами світу, які постачають нам озброєння. Хоча, звісно, взяли на себе удар військові ЗСУ.

Через рік війна в Україні стала справою Заходу. Щоправда, на українській землі не воює жоден солдат США чи НАТО. Однак Захід уже надіслав Україні зброю та іншу допомогу на суму близько 120 мільярдів доларів. Водночас нові, більш досконалі військові постачання – вже готові,

– констатували у The Wall Street Journal.

Окрім того, там констатували, якщо ці зусилля не завадять планам Путіна – це підірве довіру до США на світовій арені, а також буде викликом для майбутнього усіх держави цивілізованого світу.

Нідерландський політик і член парламенту країни Сьорд Сьордсма впевнений, що, підтримуючи Україну на повну потужність, Захід "багато в чому йде в олл-ін". За його словами, Європа уже усвідомила, що демонстрація слабкості – лише розв'язує руки Путіну та заохочує його не зупинятися на досягнутих цілях. Ми також усвідомили, що на карту поставлено не лише безпеку та безпеку України, а й нашу власну,

– констатував він.

Чого прагне Європа та США: чи потрібна їм перемога над Росією

Як стверджують американські аналітики, для світових лідерів потрібно було не лише багато часу, аби ухвалити рішення про постачання важкого озброєння, а й змиритися з думкою, що найкраще сценарієм розвитку подій буде воєнна перемога над Росією.

Власне, до цієї ідеї Захід прийшов не так давно та все ще над нею рефлексує. Раніше він мислив іншими категоріями.

Цілі Заходу поступово змінилися від запобігання знищення України до підтримки її воєнної перемоги над Росією. Це більш амбітне зобов'язання, яке несе набагато вищі ризики, але також і стратегічні винагороди для Західного альянсу,

– констатували у The WSJ.

Водночас там наголосили, що саме відбиття Збройними Силами атаки у перші тижні після 24 лютого зруйнувало міф про військову непереможність Росії та довело, що "допомога Україні – це не донкіхотство". Тоді й звірства в Бучі, Маріуполі, Ізюмі та містах України сколихнули громадську думку в Північній Америці та Європі, спонукаючи байдужі уряди до дій.



Втрати ворога за рік від початку широкомасштабної війни / Картинка 24 Каналу

Дивіться також Міцні, мов криця: як допоможуть Україні польські танки PT-91 Twardy

Захід не втомився допомагати Україні

Не так давно закінчилась Мюнхенська конференція. Під час неї США та інші союзники нашої держави заявили про розширення своїх пакетів військової допомоги. Це вчергове на думку аналітиків зруйнувало наративи кремлівської пропаганди про те, що Європа та Вашингтон поступово втомлюються від війни у нашій державі.

Прем'єр-міністр великої Британії Ріші Сунак у Мюнхені, взагалі, заявив, що "зараз настав момент подвоїти нашу військову підтримку". Тому й, власне, Києву слід очікувати найближчими місяцями рішучих дій зі сторони західних партнерів.

Новий пакет допомоги від США: скільки грошей отримає Україна У понеділок, 20 лютого, в Україну прибув президент Сполучених Штатів Америки У понеділок, 20 лютого, в Україну прибув президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден . Він оголосив про надання нашій державі пакета допомоги у розмірі 460 мільйонів доларів. Також він згадав про песимістичні пронози стосовно України, які звучали рік тому, однак зараз констатував, що "Київ стоїть та стоїть світова демократія".

Наостанок згадаємо, що Європейський Союз офіційно ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає, за словами голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, обмеження стосовно 121 фізичної та юридичної особи з держави-терористки.