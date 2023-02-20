Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що крім важливих питань, пов'язаних з війною в Україні і агресії окупантів, також розглядалась проблема репарації, яку Росія публічно має виплатити Україні.

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Політолог підкреслив, що на Мюнхенській безпековій конференції нарешті заговорили про світ без Росії.

"Вони ще не придумали світ без Росії, але вони почали його шукати. І що робити, щоб Росія розпалася", – відзначив він.

Не приділяється час майбутньому України

Давидюк згадав, що на українському ланчі під час Мюнхенської конференції прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін зауважила, що Захід надто багато часу приділяє майбутньому Росії. Але взагалі не приділяє часу майбутньому України.

За її словами, шлях до цього майбутнього дуже простий і його пройшла Фінляндія – ЄС, НАТО і супер успішне внутрішнє суспільство, яке класно заробляє, де класна медицина, освіта, багаті статки.

Політолог також наголосив, що Санна Марін, прем'єр Естонії Кая Каллас та інші учасники заходу говорили про питання репарації.

Всі вони наголошували, що треба змусити Росію заплатити Україні. Треба почати цього "пса" тикати у ту проблему, яку він створив, – у війну, і змушувати платити і саме принижувати. Тому що всі, хто вважає, що треба дати можливість Путіну "зберегти обличчя", вони навпаки підкидають дров у "багаття" і зазначають: говорімо про мир, але окупанту заплатимо за окупацію,

– вважає він.

На його думку, Росію треба змусити публічно платити репарації і запустити внутрішні процеси, в яких країна-агресорка має пройти терапію самовизнання злочину, розуміння, що злочин цей був поганий. І всередині суспільства повинні пройти ці процеси.

Політолог про Мюнхенську конференцію, де говорили про світ без Росії: дивіться відео

"Свого часу це сталося, наприклад, у фашистській Німеччині, і саме в Мюнхені відбулося переосмислення Німеччини. Там поряд місто є Нюрнберг, де відбувся процес над фашистами Мюнхену, і тепер потрібно зробити такий процес над кремлівськими окупантами", – зауважив Микола Давидюк.

Про що мовили на Мюнхенській безпековій конференції