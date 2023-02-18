Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час Мюнхенської конференції звернулася до російських воєнних злочинців в Україні, повідомляє 24 Канал.

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Росія коїть злочини проти людства

Гарріс зауважила, що починала свою політичну кар'єру як прокурор, а тому може оцінити докази злочинів російської армії в Україні та не має сумнівів у тому, що наявні факти свідчать про вчинення Росією злочинів проти людяності.

Я кажу всім, хто коїть ці злочини, та їхнім керівникам, які є співучасниками: ви будете відповідати. Тут, у Мюнхені, я говорю – повернімо верховенство права,

– закликала Камала Гарріс.

Вона наголосила, що США і надалі підтримуватимуть розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

"На міжнародному рівні – справедливість має панувати", – підкреслила вона.

Гарріс також наголосила, що "Київ все ще стоїть, Росія ослаблена, а Трансатлантичний союз сильніший, ніж будь-коли".

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