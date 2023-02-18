Вице-президент США Камала Гаррис во время Мюнхенская конференция обратилась к российским военным преступникам в Украине, сообщает 24 Канал.

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Россия совершает преступления против человечества

Гаррис отметила, что начинала свою политическую карьеру как прокурор, поэтому может оценить доказательства преступлений российской армии в Украине и не сомневается в том, что имеющиеся факты свидетельствуют о совершении Россией преступлений против человечности.

Я говорю всем, кто совершает эти преступления, и их руководителям, которые соучастники: вы будете отвечать. Здесь, в Мюнхене, я говорю – давайте вернем верховенство права,

– призвала Камала Гаррис.

Она подчеркнула, что США и дальше будут поддерживать расследование военных преступлений России в Украине.

"На международном уровне – справедливость должна властвовать", – подчеркнула она.

Гаррис также подчеркнула, что "Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо".

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