Вице-президент США Камала Гаррис во время Мюнхенская конференция обратилась к российским военным преступникам в Украине, сообщает 24 Канал.
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Россия совершает преступления против человечества
Гаррис отметила, что начинала свою политическую карьеру как прокурор, поэтому может оценить доказательства преступлений российской армии в Украине и не сомневается в том, что имеющиеся факты свидетельствуют о совершении Россией преступлений против человечности.
Я говорю всем, кто совершает эти преступления, и их руководителям, которые соучастники: вы будете отвечать. Здесь, в Мюнхене, я говорю – давайте вернем верховенство права,
– призвала Камала Гаррис.
Она подчеркнула, что США и дальше будут поддерживать расследование военных преступлений России в Украине.
"На международном уровне – справедливость должна властвовать", – подчеркнула она.
Гаррис также подчеркнула, что "Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо".
Трибунал над Путиным: что известно
- 26 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о привлечение к ответственности руководства России и Белоруссии. Следовательно, за свои преступления будет отвечать не только Путин, но и Александр Лукашенко.
- ПАСЕ утвердила свои требования по созданию специального трибунала по преступлению агрессии. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.
- В ООН распространяют проект резолюции, предусматривающей создание специального трибунала против военно-политического руководства России По образцу предлагают Нюрнбергский трибунал.